Підрив Каховської ГЕС напряму не вплинув на ситуацію в енергосистемі, через обстріли є знеструмлення - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Через ворожий підрив Каховської ГЕС є загроза підтоплення енергооб’єктів Херсонщини, проте енергосистема працює стабільно, повідомили в Міненерго, пише УНН.
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"Підрив Каховської ГЕС напряму не вплинув на ситуацію в енергосистемі країни. Загроз для стабільності електропостачання немає. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів", - вказано у повідомленні.
"Ситуація на ЗАЕС. Незважаючи на поступове зниження рівня води, прямої загрози для окупованої станції немає. Експерти Енергоатому постійно моніторять ситуацію", - вказали у Міненерго.
Деталі
Як повідомляється, через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. "Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н «Острів»), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи", - вказали у Міненерго.
Також уночі, як повідомляється, ворог завдав масованого ракетного удару по всій території країни. Через падіння уламків ракет зафіксовано пошкодження ліній електропередачі в Києві та Київській області, проводяться відновлювальні роботи.
Крім того, ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. "Через обстріли є знеструмлені населені пункти на Донеччині, у прикордонній зоні Сумської області зафіксовано нові пошкодження електромереж, внаслідок чого загальна кількість знеструмлених абонентів там сягнула майже 11 тисяч споживачів. Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - повідомили у міністерстві.
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу, як вказано, становив 1031 МВт*год. Експорт до Польщі - 1800 МВт*год.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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