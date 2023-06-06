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Подрыв Каховской ГЭС напрямую не повлиял на ситуацию в энергосистеме, из-за обстрелов есть обесточивания - Минэнерго

Киев • УНН

 • 379944 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС есть угроза подтопления энергообъектов Херсонской области, однако энергосистема работает стабильно, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Подрыв Каховской ГЭС напрямую не повлиял на ситуацию в энергосистеме, из-за обстрелов есть обесточивания - Минэнерго

Цитата

"Подрыв Каховской ГЭС напрямую не повлиял на ситуацию в энергосистеме страны. Угрозы для стабильности электроснабжения нет. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей", - указано в сообщении.

"Ситуация на ЗАЭС. Несмотря на постепенное снижение уровня воды, прямой угрозы для оккупированной станции нет. Эксперты Энергоатома постоянно мониторят ситуацию", - указали в Минэнерго.

Детали

Как сообщается, из-за подрыва дамбы есть риски подтопления энергобъектов в Херсонской области, в частности Херсонской ТЭЦ. "Из-за подтопления в городе уже обесточены почти 12 тысяч потребителей (р-н «Остров»), возможны проблемы с водоснабжением. Готовятся превентивные антикризисные меры", - указали в Минэнерго.

Также ночью, как сообщается, враг нанес массированный ракетный удар по всей территории страны. Из-за падения обломков ракет зафиксировано повреждение линий электропередачи в Киеве и Киевской области, проводятся восстановительные работы.

Кроме того, враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные территории. "Из-за обстрелов обесточены населенные пункты в Донецкой области, в приграничной зоне Сумской области зафиксированы новые повреждения электросетей, в результате чего общее количество обесточенных абонентов там достигло почти 11 тысяч потребителей. Из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - сообщили в министерстве.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки, как указано, составил 1031 МВт*ч. Экспорт в Польшу - 1800 МВт*ч.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

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