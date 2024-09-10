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Підозрюваного у побитті ветерана ЗСУ на Черкащині оголошено в розшук

Підозрюваного у побитті ветерана ЗСУ на Черкащині оголошено в розшук

Київ • УНН

 • 14274 перегляди

Чоловіка, якого підозрюють у побитті військовослужбовця на Черкащині, оголосили в розшук. Прокуратура направила до суду клопотання про затримання підозрюваного для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка, якого підозрюють у побитті ветерана ЗСУ на Черкащині оголосили в розшук, оскільки той переховуються від правоохоронних органів. Про це заявили в Офісі генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці нагадують, що за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця.

Як писав УНН, йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 296 КК України).

Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук. Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

- йдеться в заяві ОГПУ. 

Нагадаємо

УНН повідомляв, що на Черкащині конфлікт на дорозі вилився у бійку: відкрито провадження щодо побиття ексвійськового. 

Окрім того, глава МВС Ігор Клименко відреагував на побиття ексвійськового в Смілі: розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності поліцейських.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКримінал та НП

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