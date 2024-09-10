Підозрюваного у побитті ветерана ЗСУ на Черкащині оголошено в розшук

Чоловіка, якого підозрюють у побитті ветерана ЗСУ на Черкащині оголосили в розшук, оскільки той переховуються від правоохоронних органів. Про це заявили в Офісі генерального прокурора України, передає УНН.

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Правоохоронці нагадують, що за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця.

Як писав УНН, йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 296 КК України).

Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук. Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - йдеться в заяві ОГПУ.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що на Черкащині конфлікт на дорозі вилився у бійку: відкрито провадження щодо побиття ексвійськового.

Окрім того, глава МВС Ігор Клименко відреагував на побиття ексвійськового в Смілі: розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності поліцейських.