Розпочато розслідування за фактом побиття військовослужбовця на Черкащині, додано дві статті
Київ • УНН
На Черкащині розслідують побиття військовослужбовця за статтями про хуліганство, вимагання та незаконне поводження зі зброєю. Інцидент стався 3 вересня 2024 року в Смілі під час конфлікту з вимаганням грошей.
Щодо інциденту побиття військовослужбовця на Черкащині слідчими прокуратури розпочато досудове розслідування: йдеться про факти хуліганства, вимагання та незаконного поводження зі зброєю.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Інцидент у Смілі на Черкащині, під час якого чоловік побив учасника бойових дій розслідується фахівцями Смілянської окружної прокуратури.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами хуліганства, вимагання та незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 296, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України)
Наразі військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні
Також повідомляється, що правоохоронці опрацювали відео та інформацію моніторингу мережі Інтернет.
Згідно з оприлюдненою інформацією вказується, що "3 вересня 2024 у м. Сміла між чоловіками відбувся конфлікт, поєднаний з вимаганням грошових коштів. Під час цього конфлікту було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю".
Зараз встановлюються всі обставини та учасники вчинення злочину.
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