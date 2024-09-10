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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Начато расследование по факту избиения военнослужащего в Черкасской области, добавлены две статьи

Начато расследование по факту избиения военнослужащего в Черкасской области, добавлены две статьи

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 10:25  •  5305 просмотра

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В Черкасской области расследуют избиение военнослужащего по статьям о хулиганстве, вымогательстве и незаконном обращении с оружием. Инцидент произошел 3 сентября 2024 года в Смеле во время конфликта с вымогательством денег.

По инциденту избиения военнослужащего в Черкасской области следователями прокуратуры начато досудебное расследование: речь идет о фактах хулиганства, вымогательства и незаконного обращения с оружием.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

Инцидент в Смеле Черкасской области, во время которого мужчина избил участника боевых действий расследуется специалистами Смелянской окружной прокуратуры.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам хулиганства, вымогательства и незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 296, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Сейчас военнослужащий признан потерпевшим в уголовном производстве

Также сообщается, что правоохранители проработали видео и информацию мониторинга сети Интернет.

Согласно обнародованной информации указывается, что "3 сентября 2024 в г. Смела между мужчинами произошел конфликт, соединенный с вымогательством денежных средств. Во время этого конфликта были нанесены телесные повреждения военнослужащему".

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и участники совершения преступления.

Напомним

УНН сообщал, что в Черкасской области конфликт на дороге вылился в драку: открыто производство по избиению экс-военного. 

Клименко отреагировал на избиение экс-военного в Смеле: начата проверка относительно возможной бездеятельности полицейских

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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