Начато расследование по факту избиения военнослужащего в Черкасской области, добавлены две статьи

По инциденту избиения военнослужащего в Черкасской области следователями прокуратуры начато досудебное расследование: речь идет о фактах хулиганства, вымогательства и незаконного обращения с оружием.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

Инцидент в Смеле Черкасской области, во время которого мужчина избил участника боевых действий расследуется специалистами Смелянской окружной прокуратуры.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам хулиганства, вымогательства и незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 296, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 УК Украины) - говорится в сообщении.

Сейчас военнослужащий признан потерпевшим в уголовном производстве

Также сообщается, что правоохранители проработали видео и информацию мониторинга сети Интернет.

Согласно обнародованной информации указывается, что "3 сентября 2024 в г. Смела между мужчинами произошел конфликт, соединенный с вымогательством денежных средств. Во время этого конфликта были нанесены телесные повреждения военнослужащему".

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и участники совершения преступления.

Напомним

УНН сообщал, что в Черкасской области конфликт на дороге вылился в драку: открыто производство по избиению экс-военного.

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