Подозреваемый в избиении ветерана ВСУ в Черкасской области объявлен в розыск
Киев • УНН
Мужчину, которого подозревают в избиении военнослужащего в Черкасской области, объявили в розыск. Прокуратура направила в суд ходатайство о задержании подозреваемого для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчину, которого подозревают в избиении ветерана ВСУ в Черкасской области объявили в розыск, поскольку тот скрываются от правоохранительных органов. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора Украины, передает УНН.
Детали
Правоохранители напоминают, что под процессуальным руководством Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении местному жителю, который избил военнослужащего.
Как писал УНН, ему инкриминируется вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 296 УК Украины).
Поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск. Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставке в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей
Напомним,
УНН сообщал, что в Черкасской области конфликт на дороге вылился в драку: открыто производство по избиению экс-военного.
Кроме того, глава МВД Игорь Клименко отреагировал на избиение экс-военного в Смеле: начата проверка относительно возможной бездеятельности полицейских.