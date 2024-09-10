Подозреваемый в избиении ветерана ВСУ в Черкасской области объявлен в розыск

Мужчину, которого подозревают в избиении ветерана ВСУ в Черкасской области объявили в розыск, поскольку тот скрываются от правоохранительных органов. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

Правоохранители напоминают, что под процессуальным руководством Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении местному жителю, который избил военнослужащего.

Как писал УНН, ему инкриминируется вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск. Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставке в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей - говорится в заявлении ОГПУ.

Напомним,

УНН сообщал, что в Черкасской области конфликт на дороге вылился в драку: открыто производство по избиению экс-военного.

Кроме того, глава МВД Игорь Клименко отреагировал на избиение экс-военного в Смеле: начата проверка относительно возможной бездеятельности полицейских.