Проросійський суд в Криму дав 10 років тюрми кримському татарину за участь у добровольчому батальйоні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В окупованому Криму підконтрольний Кремлю суд засудив кримського татарина Ділявера Гафарова до 10 років тюрми за обвинуваченням в участі у добровольчому батальйоні в Україні. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк у своєму Facebook, передає УНН.
“Суддя Кіровського районного суду Криму Ігор Дегтярьов виніс вирок Діляверу Гафарову, обвинуваченому в участі в незаконному збройному формуванні за частиною 2 статті 208 КК РФ і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі”, — написав Наумлюк.
За даними російського слідства, у 2016-2018 рр Ділявер брав участь у кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана, зараз це громадське об’єднання “Аскер”.
Зокрема батальйону закидають участь у економічній блокаді Криму. Гафарова затримали в Криму 30 жовтня 2018 року. Всі звинувачення він відкидає і вини не визнає.
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