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Проросійський суд в Криму дав 10 років тюрми кримському татарину за участь у добровольчому батальйоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. В окупованому Криму підконтрольний Кремлю суд засудив кримського татарина Ділявера Гафарова до 10 років тюрми за обвинуваченням в участі у добровольчому батальйоні в Україні. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк у своєму Facebook, передає УНН.

“Суддя Кіровського районного суду Криму Ігор Дегтярьов виніс вирок Діляверу Гафарову, обвинуваченому в участі в незаконному збройному формуванні за частиною 2 статті 208 КК РФ і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі”, — написав Наумлюк.

За даними російського слідства, у 2016-2018 рр Ділявер брав участь у кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана, зараз це громадське об’єднання “Аскер”.

Зокрема батальйону закидають участь у економічній блокаді Криму. Гафарова затримали в Криму 30 жовтня 2018 року. Всі звинувачення він відкидає і вини не визнає.

Нагадаємо, українець Карпюк написав листа з російського ув’язнення.

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