Під Ocean Plaza знову протест, є затриманий

"Наразі там (біля ТРЦ – ред.) відбувається акція учасників однієї з громадських організацій. Активісти зараз всередині ТРЦ – наразі на місці події працюють правоохоронці, які забезпечують громадський порядок", - розповіли у поліції.



Крім того, за словами правоохоронців, на даний час одна особа була затримана та її доставили до Голосіївського управління поліції.



"Його особу встановлюють для складання протоколу за статтею 185 КУАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського)", - додали правоохоронці.



Як повідомляв УНН, у вівторок в центрі Києва близько 100 людей заблокували торговельний центр Ocean Plaza.



Нагадаємо, позавчора невідомий кинув в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza димову шашку, через що спрацювала пожежна сигналізація, але ніхто не постраждав.