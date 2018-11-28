Под Ocean Plaza снова протест, есть задержанный
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Активисты одной из общественных организаций проводят акцию возле ТРЦ Ocean Plaza, есть задержанные. Об этом корреспонденту сообщили УНН в отделе коммуникации полиции города Киева.
"Сейчас там (возле ТРЦ - ред.) проходит акция участников одной из общественных организаций. Активисты сейчас внутри ТРЦ - пока на месте происшествия работают правоохранители, которые обеспечивают общественный порядок", - рассказали в полиции.
Кроме того, по словам правоохранителей, в настоящее время один человек был задержан и его доставили в Голосеевское управление полиции.
"Его личность устанавливают для составления протокола по статье 185 КоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского)", - добавили правоохранители.
Как сообщал УНН, во вторник в центре Киева около 100 человек заблокировали торговый центр Ocean Plaza.
Напомним, позавчера неизвестный бросил в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza дымовую шашку, из-за чего сработала пожарная сигнализация, но никто не пострадал.