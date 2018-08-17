Під Києвом поліція затримала п'яного водія, який збив поліцейського і втік
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Київській області трапився інцидент із травмуванням працівника поліції автомобілем, за кермом якого знаходився нетверезий водій. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції столичного регіону, передає УНН.
“Група реагування патрульної поліції наздогнала втікача і затримала його у порядку ст. 208 КПК України. Наразі 31-річний чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання”, — йдеться у повідомленні.
У селі Бобриця група реагування патрульної поліції, забезпечуючи правопорядок та безпеку дорожнього руху на дорогах Києво-Святошинського району, зупинила автівку “ВАЗ”, водій якої викликав підозру. У салоні автомобіля знаходились ще двоє пасажирів.
Візуально поліцейські встановили, що чоловік знаходиться за кермом у стані алкогольного сп’яніння. На вимогу правоохоронців вимкнути двигун та вийти з автівки водій не відреагував. Натомість він нажав на педаль газу і швидко рушив з місця, травмувавши працівника поліції. Поліцейського було доправлено до лікарні, де йому діагностували травму голови та забиття тіла.
За керування автотранспортом у нетверезому стані відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративне правопорушення.
За фактом заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Чоловіку оголошено підозру і йому загрожує позбавлення волі до 5 років.
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