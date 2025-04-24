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"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву
12:42 • 16039 перегляди

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Під час масштабної нічної атаки на Київ було використано північнокорейські ракети KN-23 - Reuters

Київ • УНН

 • 3304 перегляди

Під час нічної атаки на Київ росія використала балістичну ракету KN-23. За даними розвідки, Північна Корея поставила рф 148 ракет КН-23 і КН-24.

Під час масштабної нічної атаки на Київ було використано північнокорейські ракети KN-23 - Reuters

Під час великої російської масштабної атаки на Київ у ніч на четвер було використано північнокорейську балістичну ракету KN-23 (KN-23A).

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, північнокорейська балістична ракета KN-23 (KN-23A) влучила в житловий будинок у Святошинському районі Києва. росія і Північна Корея заперечують поставки зброї, які порушують ембарго ООН.

За інформацією, військова співпраця рф з Північною Кореєю почала стрімко розвиватися після того, як москва опинилася в міжнародній ізоляції через вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

За даними української військової розвідки, до початку 2025 року Пхеньян поставив росії 148 балістичних ракет КН-23 і КН-24.Ракети КН-23 (КН-23А) оснащені боєголовками масою до однієї тонни, що потужніші за російські аналоги, повідомило українське джерело.

За інформацією, українські військові публічно не повідомили, що це була за ракета. У своїх звітах після російської атаки Київ заявив, що загалом було використано сім балістичних ракет, ідентифікуючи їх загалом як "Іскандер-М/КН-23".

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву в ніч 24 квітня зросла до 10, постраждалих – 90.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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