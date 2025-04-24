Тіло ще однієї людини дістали з-під завалів у Києві: кількість жертв зросла до 10
Київ • УНН
ДСНС повідомила, що з-під завалів у Києві дістали тіло ще однієї людини. Кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 10, постраждалих – 90.
Тіло ще однієї людини дістали з-під завалів у Києві. Про це повідомила ДСНС передає УНН.
Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще 1 людини
ДСНС зазначає, що станом на 16.45 кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб та 90 постраждалих.
"Аварійно-рятувальні роботи тривають", - додають рятувальники.
Раніше УНН повідомляв, що рятувальники дістали з-під завалів тіло 27-річної дівчини: у Києві кількість жертв зросла до дев'яти.