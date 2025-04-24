Тіло ще однієї людини дістали з-під завалів у Києві: кількість жертв зросла до 10

Тіло ще однієї людини дістали з-під завалів у Києві. Про це повідомила ДСНС передає УНН.

Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще 1 людини - йдеться в дописі.

ДСНС зазначає, що станом на 16.45 кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб та 90 постраждалих.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають", - додають рятувальники.

Раніше УНН повідомляв, що рятувальники дістали з-під завалів тіло 27-річної дівчини: у Києві кількість жертв зросла до дев'яти.

