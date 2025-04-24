Тело еще одного человека извлекли из-под завалов в Киеве: число жертв возросло до 10
Киев • УНН
ГСЧС сообщила, что из-под завалов в Киеве достали тело еще одного человека. Количество погибших в результате российского удара возросло до 10, пострадавших – 90.
Тело еще одного человека достали из-под завалов в Киеве. Об этом сообщила ГСЧС передает УНН.
Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще 1 человека
ГСЧС отмечает, что по состоянию на 16.45 количество погибших в результате российского удара по столице возросло до 10 человек и 90 пострадавших.
"Аварийно-спасательные работы продолжаются", - добавляют спасатели.
Ранее УНН сообщал, что спасатели достали из-под завалов тело 27-летней девушки: в Киеве количество жертв возросло до девяти.