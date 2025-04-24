Во время масштабной ночной атаки на Киев были использованы северокорейские ракеты KN-23 - Reuters

Во время крупной российской масштабной атаки на Киев в ночь на четверг была использована северокорейская баллистическая ракета KN-23 (KN-23A).

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, северокорейская баллистическая ракета KN-23 (KN-23A) попала в жилой дом в Святошинском районе Киева. россия и Северная Корея отрицают поставки оружия, которые нарушают эмбарго ООН.

По информации, военное сотрудничество рф с Северной Кореей начало стремительно развиваться после того, как москва оказалась в международной изоляции из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

По данным украинской военной разведки, к началу 2025 года Пхеньян поставил россии 148 баллистических ракет КН-23 и КН-24.Ракеты КН-23 (КН-23А) оснащены боеголовками массой до одной тонны, что мощнее российских аналогов, сообщил украинский источник.

По информации, украинские военные публично не сообщили, что это была за ракета. В своих отчетах после российской атаки Киев заявил, что в общей сложности было использовано семь баллистических ракет, идентифицируя их в целом как "Искандер-М/КН-23".

Напомним

Количество погибших в результате российского удара по Киеву в ночь 24 апреля возросло до 10, пострадавших – 90.