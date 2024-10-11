Під час безпекових заходів у Сумах затримано агента рф, який готував удари по Силах оборони

Правоохоронці затримали агента фсб під час контррозвідувальних (безпекових) заходів у Сумах. Ним виявився 22-річний уродженець Херсонщини, який готував російські удари по Силах оборони, що знаходяться поблизу району проведення Курської операції. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

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Як повідомляється, для виконання ворожого завдання агент обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону приховано фільмував локації військових об’єктів. Отримані відеофайли з прив’язкою до місцевості агент пересилав своєму куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

Співробітники СБУ своєчасно затримали його, запобігши передачі ворогу розвідданих.

Одночасно правоохоронці провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Як встановило розслідування, молодик був дистанційно завербований фсб у серпні цього року, коли шукав швидкий заробіток у Телеграм-каналах.

Замість грошей від фсб він отримав підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Суми. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.