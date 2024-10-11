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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во время мероприятий по безопасности в Сумах задержали агента рф, который готовил удары по Силам обороны

Во время мероприятий по безопасности в Сумах задержали агента рф, который готовил удары по Силам обороны

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 07:07  •  5067 просмотра

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В Сумах задержан 22-летний агент фсб, который собирал разведданные о военных объектах. Злоумышленник, завербованный через Телеграм, передавал видеофайлы куратору для подготовки ударов по Силам обороны.

Правоохранители задержали агента фсб во время контрразведывательных (безопасностных) мероприятий в Сумах. Им оказался 22-летний уроженец Херсонщины, который готовил российские удары по Силам обороны, находящихся вблизи района проведения Курской операции. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, для выполнения вражеского задания агент обходил местность, где с помощью мобильного телефона скрыто снимал локации военных объектов. Полученные видеофайлы с привязкой к местности агент пересылал своему куратору, личность которого уже установлена Службой безопасности.

Сотрудники СБУ своевременно задержали его, предотвратив передачу врагу разведданных.

Одновременно правоохранители провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Как установило расследование, молодой человек был дистанционно завербован фсб в августе этого года, когда искал быстрый заработок в Телеграмм-каналах.

Вместо денег от фсб он получил подозрение от следователей Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Напомним

Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории г. Сумы. К ним привлечены Национальная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ и Национальная гвардия. Действия правоохранителей будут охватывать весь город.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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