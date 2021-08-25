Персонаж з обкладинки альбому Nirvana подав до суду на гурт через "дитячу порнографію"

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У позові до федерального суду Каліфорнії Елден стверджує, що протягом усього життя зазнавав моральної і фізичної шкоди через фото, на якому він оголений пливе за доларовою купюрою, нанизаною на риболовний гачок. Nevermind - один з найбільш продаваних альбомів усіх часів, по всьому світу було продано понад 30 мільйонів його копій.

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Тепер Едлен, якому зараз 30 років, вимагає по 150 тисяч доларів компенсації з кожного з кількох відповідачів, включаючи компанію Universal Music Group, фотографа Кірка Веддла, барабанщика Дейва Грола, бас-гітариста Кріста Новоселіча та Кортні Лав - вдови соліста гурту Курта Кобейна, який помер у 1994 році.

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"Відповідачі навмисно комерційно продавали дитячу порнографію Спенсера і використовували шокуючу природу його зображення, щоб рекламувати себе та свою музику за його рахунок", - ідеться у позові.

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Згідно з позовом, батьки Елдена ніколи їне отримували компенсацію за зображення, зняте фотографом Кірком Веддлом, з яким дружив батько Спенсера Елдена. Повідомляється, що Веддл у 1991 році просто попросив друга принести свого чотиримісячного сина в басейн для зйомки обкладинки гурту Nirvana.

До цього Елден, вже у дорослому віці, кілька разів повторював знамениту фотосесію у басейні, виступав на телешоу та знявся у документальному фільмі, присвяченому гурту Nirvana.