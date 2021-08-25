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Персонаж с обложки альбома Nirvana подал в суд на группу из-за "детской порнографии"

Персонаж с обложки альбома Nirvana подал в суд на группу из-за "детской порнографии"

Киев  •  УНН

 • 52456 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Американец Спенсер Элден, чье детское фото размещено на обложке легендарного альбома группы Nirvana Nevermind 1991 года, подал в суд на членов группы, которые до сих пор живы. Он считает, что это фото является сексуальной эксплуатацией детей, сообщает в среду, 25 августа, агентство Reuters и издание Variety, передает УНН.

Детали

В иске в федеральный суд Калифорнии Элден утверждает, что в течение всей жизни испытывал моральный и физический вред из-за фото, на котором он обнаженный плывет за долларовой купюрой, нанизанной на рыболовный крючок. Nevermind — один из самых продаваемых альбомов всех времен по всему миру было продано более 30 млн его копий.

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Теперь Эдлен, которому сейчас 30 лет, требует по 150 тысяч долларов компенсации с каждого из нескольких ответчиков, включая компанию Universal Music Group, фотографа Кирка Веддли, барабанщика Дэйва Грола, бас-гитариста Новоселич и Кортни Лав — вдовы солиста группы Курта Кобейна, который умер в 1994 году.

Цитата

“Ответчики преднамеренно коммерчески продавали детскую порнографию Спенсера и использовали шокирующую природу его изображения, чтобы рекламировать себя и свою музыку за его счет”, — говорится в иске.

Еще детали

Согласно иску, родители Элдена никогда ине получали компенсацию за изображение, снятое фотографом Кирком Веддли, с которым дружил отец Спенсера Элдена. Сообщается, что Веддли в 1991 году просто попросил друга принести своего четырехмесячного сына в бассейн для съемки обложки группы Nirvana.

До этого Элден, уже во взрослом возрасте, несколько раз повторял знаменитую фотосессию в бассейне, выступал на телешоу и снялся в документальном фильме, посвященном группы Nirvana.

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