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Перше засідання ради директорів Американсько-українського інвестфонду заплановане на вересень. Свириденко озвучила завдання

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Юлія Свириденко та Скотт Бессент обговорили розширення мандату Американсько-українського інвестиційного фонду. Планується запуск перших трьох проєктів протягом 18 місяців, включаючи інвестиції в оборонну сферу.

Перше засідання ради директорів Американсько-українського інвестфонду заплановане на вересень. Свириденко озвучила завдання

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з міністром фінансів США Скоттом Бессентом запуск Американсько-українського інвестиційного фонду. Йшлося про розширення його мандату та запуск протягом 18 місяців перший трьох проєктів. Про це Свириденко написала в Telegram, передає УНН.

Дуже змістовна розмова з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. (...) Обговорили запуск Американсько-українського інвестиційного фонду. Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Перше засідання ради директорів заплановане на вересень. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців 

- повідомила Свириденко.

Нагадаємо

Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Робота Інвестиційного фонду відбудови України та Сполучених Штатів Америки може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію.

В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, йдеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
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Юлія Свириденко
Сполучені Штати Америки
Україна