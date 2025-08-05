Перше засідання ради директорів Американсько-українського інвестфонду заплановане на вересень. Свириденко озвучила завдання
Київ • УНН
Юлія Свириденко та Скотт Бессент обговорили розширення мандату Американсько-українського інвестиційного фонду. Планується запуск перших трьох проєктів протягом 18 місяців, включаючи інвестиції в оборонну сферу.
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з міністром фінансів США Скоттом Бессентом запуск Американсько-українського інвестиційного фонду. Йшлося про розширення його мандату та запуск протягом 18 місяців перший трьох проєктів. Про це Свириденко написала в Telegram, передає УНН.
Дуже змістовна розмова з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. (...) Обговорили запуск Американсько-українського інвестиційного фонду. Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Перше засідання ради директорів заплановане на вересень. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців
Нагадаємо
Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Робота Інвестиційного фонду відбудови України та Сполучених Штатів Америки може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію.
В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, йдеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.