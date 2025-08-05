Перше засідання ради директорів Американсько-українського інвестфонду заплановане на вересень. Свириденко озвучила завдання

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з міністром фінансів США Скоттом Бессентом запуск Американсько-українського інвестиційного фонду. Йшлося про розширення його мандату та запуск протягом 18 місяців перший трьох проєктів. Про це Свириденко написала в Telegram, передає УНН.

Дуже змістовна розмова з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. (...) Обговорили запуск Американсько-українського інвестиційного фонду. Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Перше засідання ради директорів заплановане на вересень. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців