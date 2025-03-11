Переговори США та України у Джидді відновилися після невеликої перерви

Після невеликої перерви українсько-американські переговори у Джидді відновилися, з посиланням на речницю Держдепартаменту США Теммі Брюс повідомляє Reuters, пише УНН.

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Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що "робота триває".

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У Джидді 11 березня розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

На четвертій годині в американсько-українській зустрічі у Джидді взяли перерву.

У відповідь на запитання CNN про хід зустрічі учасник від США радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц коротко відповів: "Просуваються" ("Getting there").

Учасник української делегації на переговорах з США у Джидді керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував хід переговорів з командою США, вказавши, що "робота триває".