Переговоры США и Украины в Джидде возобновились после короткого перерыва
Киев • УНН
После короткой паузы возобновились украинско-американские переговоры в Джидде. По словам пресс-секретаря Государственного департамента США Темми Брюс, работа продолжается.
После короткого перерыва украинско-американские переговоры в Джидде возобновились, ссылаясь на пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что "работа продолжается".
Дополнение
В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.
На четвертом часу в американо-украинской встрече в Джидде сделали перерыв.
В ответ на вопрос CNN о ходе встречи участник от США советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц кратко ответил: "Продвигаемся" ("Getting there").
Участник украинской делегации на переговорах с США в Джидде руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ход переговоров с командой США, указав, что "работа продолжается".