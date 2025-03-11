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Переговоры США и Украины в Джидде возобновились после короткого перерыва

Киев • УНН

 • 28306 просмотра

После короткой паузы возобновились украинско-американские переговоры в Джидде. По словам пресс-секретаря Государственного департамента США Темми Брюс, работа продолжается.

Переговоры США и Украины в Джидде возобновились после короткого перерыва

После короткого перерыва украинско-американские переговоры в Джидде возобновились, ссылаясь на пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что "работа продолжается".

Дополнение

В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.

На четвертом часу в американо-украинской встрече в Джидде сделали перерыв.

В ответ на вопрос CNN о ходе встречи участник от США советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц кратко ответил: "Продвигаемся" ("Getting there").

Участник украинской делегации на переговорах с США в Джидде руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ход переговоров с командой США, указав, что "работа продолжается".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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