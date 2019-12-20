Переговори України і Росії щодо транзиту газу в Мінську тривають - Коболєв

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Переговори української і російської сторін щодо транзиту газу з РФ до Європи через територію України тривають в Мінську. Про це сьогодні в ефірі "Радіо НВ" сказав глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, передає УНН.