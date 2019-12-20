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Переговори України і Росії щодо транзиту газу в Мінську тривають - Коболєв

Переговори України і Росії щодо транзиту газу в Мінську тривають - Коболєв

Київ • УНН

 • 11118 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Переговори української і російської сторін щодо транзиту газу з РФ до Європи через територію України тривають в Мінську. Про це сьогодні в ефірі "Радіо НВ" сказав глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, передає УНН.

"Переговори на даний момент часу, наколько мені відомо, тривають. Як тільки, якщо якісь угоди будуть підписуватися, про це стане відомо. Процес в даний момент йде", - сказав Коболєв.

Коментуючи свої слова про шанси, що "прагнуть до нуля" укласти транзитний контракт з "Газпромом" він уточнив, що говорив саме про терміни укладення такого контракту.

Як повідомляв УНН, газові переговори, які почалися напередодні в Берліні за участю представників України, Росії та Єврокомісії, продовжаться сьогодні, 20 грудня, в білоруській столиці - Мінську.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель після тристоронніх переговорів напередодні заявив, що "ми дотримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, незалежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців".

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