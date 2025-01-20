Перед поверненням Трампа до влади: Байден помилував доктора Фаучі та генерала у відставці Міллі

Президент Джо Байден, який залишає посаду, в понеділок надав превентивне помилування конгресменам і чиновникам, щоб захистити їх від "невиправданих і політично мотивованих переслідувань" за кілька годин до інавгурації свого наступника Дональда Трампа.

Передає УНН із посиланням на CNN.

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Президент Джо Байден помилував генерала Марка Міллі, доктора Ентоні Фаучі та членів Конгресу, які розслідували напад на Капітолій 6 січня 2021 року.

Помилування відбулися після того, як обраний президент Дональд Трамп пообіцяв помститися тим, хто, на його думку, виступав проти його першого президентства.

Я вірю у верховенство права, і я оптимістично налаштований, що сила наших правових інститутів зрештою переважить політику. Але це виняткові обставини, і я не можу з чистим сумлінням нічого не робити. Необґрунтовані та політично вмотивовані розслідування завдають шкоди життю, безпеці та фінансовій спроможності тих, хто перебуває під слідством, і їхніх сімей. Навіть якщо люди не зробили нічого поганого - ,..,сам факт під час розслідування чи судового переслідування може завдати непоправної шкоди їхній репутації та фінансам