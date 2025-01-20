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Перед поверненням Трампа до влади: Байден помилував доктора Фаучі та генерала у відставці Міллі

Київ • УНН

 • 25707 перегляди

Президент США Джо Байден надав превентивне помилування ключовим посадовцям та конгресменам. Це рішення покликане захистити їх від можливих політично вмотивованих переслідувань з боку новообраного президента Трампа.

Президент Джо Байден, який залишає посаду, в понеділок надав превентивне помилування конгресменам і чиновникам, щоб захистити їх від "невиправданих і політично мотивованих переслідувань" за кілька годин до інавгурації свого наступника Дональда Трампа.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Президент Джо Байден помилував генерала Марка Міллі, доктора Ентоні Фаучі та членів Конгресу, які розслідували напад на Капітолій 6 січня 2021 року.

Помилування відбулися після того, як обраний президент Дональд Трамп пообіцяв помститися тим, хто, на його думку, виступав проти його першого президентства.

Я вірю у верховенство права, і я оптимістично налаштований, що сила наших правових інститутів зрештою переважить політику. Але це виняткові обставини, і я не можу з чистим сумлінням нічого не робити. Необґрунтовані та політично вмотивовані розслідування завдають шкоди життю, безпеці та фінансовій спроможності тих, хто перебуває під слідством, і їхніх сімей. Навіть якщо люди не зробили нічого поганого - ,..,сам факт під час розслідування чи судового переслідування може завдати непоправної шкоди їхній репутації та фінансам

- сказав Байден.

Нагадаємо

У 2023 році Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що Сполучені Штати не вирішили, чи постачати Україні ракети великої дальності ATACMS. Надання ракет - спірна тема, сказав Марк Міллі в інтерв'ю ЗМІ.

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв діяти з "історичною швидкістю" для вирішення кризових ситуацій. Серед першочергових завдань - масова депортація нелегальних мігрантів та спроби завершити війну в Україні.

Байден не ставив за мету перемогу України у війні з рф: якими насправді були його плани20.01.25, 06:40 • 118024 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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