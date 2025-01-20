Перед возвращением Трампа к власти: Байден помиловал доктора Фаучи и генерала в отставке Милли
Киев • УНН
Президент США Джо Байден предоставил превентивное помилование ключевым чиновникам и конгрессменам. Это решение призвано защитить их от возможных политически мотивированных преследований со стороны новоизбранного президента Трампа.
Президент Джо Байден, который покидает пост, в понедельник предоставил превентивное помилование конгрессменам и чиновникам, чтобы защитить их от "неоправданных и политически мотивированных преследований" за несколько часов до инаугурации своего преемника Дональда Трампа.
Передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Президент Джо Байден помиловал генерала Марка Милли, доктора Энтони Фаучи и членов Конгресса, которые расследовали нападение на Капитолий 6 января 2021 года.
Помилования произошли после того, как избранный президент Дональд Трамп пообещал отомстить тем, кто, по его мнению, выступал против его первого президентства.
Я верю в верховенство права, и я оптимистично настроен, что сила наших правовых институтов в конце концов перевесит политику. Но это исключительные обстоятельства, и я не могу с чистой совестью ничего не делать. Необоснованные и политически мотивированные расследования наносят ущерб жизни, безопасности и финансовой состоятельности тех, кто находится под следствием, и их семей. Даже если люди не сделали ничего плохого - ,...,сам факт во время расследования или судебного преследования может нанести непоправимый ущерб их репутации и финансам
Напомним,
В 2023 году Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что Соединенные Штаты не решили, поставлять ли Украине ракеты большой дальности ATACMS. Предоставление ракет - спорная тема, сказал Марк Милли в интервью СМИ.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал действовать с "исторической скоростью" для решения кризисных ситуаций. Среди первоочередных задач - массовая депортация нелегальных мигрантов и попытки завершить войну в Украине.
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