Перед возвращением Трампа к власти: Байден помиловал доктора Фаучи и генерала в отставке Милли

Президент Джо Байден, который покидает пост, в понедельник предоставил превентивное помилование конгрессменам и чиновникам, чтобы защитить их от "неоправданных и политически мотивированных преследований" за несколько часов до инаугурации своего преемника Дональда Трампа.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Президент Джо Байден помиловал генерала Марка Милли, доктора Энтони Фаучи и членов Конгресса, которые расследовали нападение на Капитолий 6 января 2021 года.

Помилования произошли после того, как избранный президент Дональд Трамп пообещал отомстить тем, кто, по его мнению, выступал против его первого президентства.

Я верю в верховенство права, и я оптимистично настроен, что сила наших правовых институтов в конце концов перевесит политику. Но это исключительные обстоятельства, и я не могу с чистой совестью ничего не делать. Необоснованные и политически мотивированные расследования наносят ущерб жизни, безопасности и финансовой состоятельности тех, кто находится под следствием, и их семей. Даже если люди не сделали ничего плохого - ,...,сам факт во время расследования или судебного преследования может нанести непоправимый ущерб их репутации и финансам