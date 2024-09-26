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Пентагон рекомендував надати Україні боєприпаси з білим фосфором, але Білий дім відмовився - ЗМІ

Пентагон рекомендував надати Україні боєприпаси з білим фосфором, але Білий дім відмовився - ЗМІ

Київ • УНН

 • 103666 перегляди

Чиновники Пентагону пропонували адміністрації Байдена надати Україні боєприпаси з білим фосфором для створення диму та освітлення. Білий дім кілька разів відхилив цю пропозицію.

Чиновники Пентагону рекомендували адміністрації президента Джо Байдена надати Україні боєприпаси з білим фосфором для використання в полі бою. Однак Білий дім кілька разів відкидав цю ідею. Про це з посиланням джерела пише NBC News, передає УНН.

Деталі

Пентагон рекомендував надати Україні снаряди з білим фосфором у рамках кількох пакетів допомоги, у тому числі і нещодавніх. Однак адміністрація президента кілька разів відхиляла цю пропозицію.

Видання додає, що зараз США використовують білий фосфор в артилерійських снарядах для створення диму та маскування пересування військ, а також для освітлення поля бою. Рекомендація полягала в тому, щоб надати Україні артилерійські снаряди з білим фосфором для саме для створення світла та диму, але не для використання проти ворожого війська.

Джерела видання пояснюють, що стигматизація білого фосфору та побоювання, що він може вплинути на цивільне населення, утримали чиновників адміністрації Байдена від схвалення цієї рекомендації.

За словами чиновників, якщо це рішення буде схвалено, публічно про це оголошувати не стануть.

Нагадаємо

Пентагон повідомив про новий пакет безпекової допомоги Україні на $375 млн. Пакет включає боєприпаси, ракети, протитанкові системи, бронетехніку та інше військове обладнання.

Зеленський і Байден обговорили підтримку, план перемоги і відновлення України на полях Генасамблеї ООН26.09.24, 07:04 • 104308 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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