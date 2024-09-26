Пентагон рекомендовал предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором, но Белый дом отказался - СМИ

Чиновники Пентагона рекомендовали администрации президента Джо Байдена предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором для использования в поле боя. Однако Белый дом несколько раз отвергал эту идею. Об этом со ссылкой источники пишет NBC News, передает УНН.

Детали

Пентагон рекомендовал предоставить Украине снаряды с белым фосфором в рамках нескольких пакетов помощи, в том числе и недавних. Однако администрация президента несколько раз отклоняла это предложение.

Издание добавляет, что сейчас США используют белый фосфор в артиллерийских снарядах для создания дыма и маскировки передвижения войск, а также для освещения поля боя. Рекомендация заключалась в том, чтобы предоставить Украине артиллерийские снаряды с белым фосфором именно для создания света и дыма, но не для использования против вражеского войска.

Источники издания объясняют, что стигматизация белого фосфора и опасения, что он может повлиять на гражданское население, удержали чиновников администрации Байдена от одобрения этой рекомендации.

По словам чиновников, если это решение будет одобрено, публично об этом объявлять не станут.

Напомним

Пентагон сообщил о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $375 млн. Пакет включает боеприпасы, ракеты, противотанковые системы, бронетехнику и другое военное оборудование.

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