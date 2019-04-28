Пентагон відправить поварів на кордон з Мексикою, щоб годувати мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністерство оборони США планує відправити на кордон з Мексикою майже 300 військовослужбовців, яким дозволять контактувати з мігрантами. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
До складу підкріплення увійдуть майже сотня військових поварів та водії. Повари готуватимуть їжу для мігрантів, які перебувають на американо-мексиканському кордоні.
Раніше американським військовим не дозволяли вступати в контакт з мігрантами.
Нагадаємо, Міністерство оборони США уклало контракти на будівництво ділянок стіни на американо-мексиканському кордоні з двома приватними компаніями.