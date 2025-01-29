Печерський суд знов переніс розгляд справи щодо взяття під варту агробарона Сергія Тарасова, якого підозрюють у заволодінні землею учасників АТО

Печерський районний суд міста Києва не зміг прийняти рішення про тримання під вартою агробізнесмена з Кропивницького Сергія Тарасова, якого вже більше року розшукує СБУ за земельні махінації. Про це стало відомо під час засідання 28 січня, передає УНН.

Суддя Роман Новак переніс засідання щодо обрання міри запобіжного заходу Сергію Тарасову та його помічниці Анні Хмельницькій. Підставою стала заміна адвоката, яка "не ознайомлена з матеріалами справи".

Прокурор вважає це тактикою затягування розгляду, адже всі підозрювані по справі мають по декілька адвокатів, які самі під час прес-конференції підтвердили, що Тарасов перебуває за кордоном та відмовляється повертатися в Україну для участі у слідчих діях.

Рішення про тримання під вартою відкриє можливості для пошуку Сергія Тарасова Інтерполом, тож, відповідно, найняті ним адвокати шукають можливості відтягнути цей момент.

Раніше стало відомо, що власник агрохолдингу I&U Group Сергій Тарасов найняв в США лобістів та піарників, завдання яких відбілювати його репутацію та розказувати "про корупцію в Україні", однак сам бізнесмен уникає спілкування з журналістами.

Тарасов підозрюється в організації оборудок щодо виводу земель з державної власності за участі своїх підлеглих та корумпованих чиновників Держгеокадастру Кіровоградської області. Йдеться про 12 тисяч гектарів, у тому числі виведених на учасників бойових дій, які навіть не здогадувались про це.