Печерский суд вновь перенес рассмотрение дела о взятии под стражу агробарона Сергея Тарасова, которого подозревают в завладении землей участников АТО

Печерский районный суд города Киева не смог принять решение о содержании под стражей агробизнесмена из Кропивницкого Сергея Тарасова, которого уже больше года разыскивает СБУ за земельные махинации. Об этом стало известно во время заседания 28 января, передает УНН.

Судья Роман Новак перенес заседание по избранию меры пресечения Сергею Тарасову и его помощнице Анне Хмельницкой. Основанием стала замена адвоката, которая «не ознакомлена с материалами дела».

Прокурор считает это тактикой затягивания рассмотрения, ведь все подозреваемые по делу имеют по несколько адвокатов, которые сами во время пресс-конференции подтвердили, что Тарасов находится за границей и отказывается возвращаться в Украину для участия в следственных действиях.

Решение о содержании под стражей откроет возможности для поиска Сергея Тарасова Интерполом, поэтому, соответственно, нанятые им адвокаты ищут возможности оттянуть этот момент.

Ранее стало известно, что владелец агрохолдинга I&U Group Сергей Тарасов нанял в США лоббистов и пиарщиков, задача которых отбеливать его репутацию и рассказывать «о коррупции в Украине», однако сам бизнесмен избегает общения с журналистами.

Тарасов подозревается в организации сделок по выводу земель из государственной собственности с участием своих подчиненных и коррумпированных чиновников Госгеокадастра Кировоградской области. Речь идет о 12 тысячах гектаров, в том числе выведенных на участников боевых действий, которые даже не догадывались об этом.