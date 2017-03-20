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Пасажир мікроавтобуса до смерті забив водія-винуватця аварії

Пасажир мікроавтобуса до смерті забив водія-винуватця аварії

Київ • УНН

 • 7284 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. На Тернопільщині пасажир мікроавтобуса до смерті забив водія-винуватця аварії. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.

До чергової частини поліції надійшло повідомлення від медиків районної лікарні про те, що до них доставили 44-річного тернополянин, який помер у реанімаційному відділенні.

Встановлено, що напередодні близько першої години ночі, між селами Колодно та Заруддя Збаразького району 19-річний житель обласного центру — водій автомобіля “Фольсваген Транспортер” допустив зіткнення із автомобілем марки “ВАЗ 21154”, який був припаркований на проїжджій частині без ввімкнених габаритів і за кермом якого знаходився 44-річний тернополянин.

Після зіткнення між учасниками автопригоди сталася бійка. В результаті 22-річний холпець, який був пасажиром мікроавтобуса, наніс тілесні ушкодження 44-річному тернополянину. Останній був госпіталізований до медичного закладу, проте лікарі не змогли врятувати його. Причиною смерті стала внутрішня кровотеча, спричинена закритою тупою травмою живота.

Чоловіку повідомлено про підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкодженнь, що спричинило смерть потерпілого. Карається таке діяння позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Як повідомляв УНН, на Миколаївщині сусід жорстоко вбив матір п’ятьох дітей.

Українські Національні Новини

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