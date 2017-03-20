Пасажир мікроавтобуса до смерті забив водія-винуватця аварії

До чергової частини поліції надійшло повідомлення від медиків районної лікарні про те, що до них доставили 44-річного тернополянин, який помер у реанімаційному відділенні.

Встановлено, що напередодні близько першої години ночі, між селами Колодно та Заруддя Збаразького району 19-річний житель обласного центру — водій автомобіля “Фольсваген Транспортер” допустив зіткнення із автомобілем марки “ВАЗ 21154”, який був припаркований на проїжджій частині без ввімкнених габаритів і за кермом якого знаходився 44-річний тернополянин.

Після зіткнення між учасниками автопригоди сталася бійка. В результаті 22-річний холпець, який був пасажиром мікроавтобуса, наніс тілесні ушкодження 44-річному тернополянину. Останній був госпіталізований до медичного закладу, проте лікарі не змогли врятувати його. Причиною смерті стала внутрішня кровотеча, спричинена закритою тупою травмою живота.

Чоловіку повідомлено про підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкодженнь, що спричинило смерть потерпілого. Карається таке діяння позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

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