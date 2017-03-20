Пассажир микроавтобуса до смерти забил водителя-виновника аварии

В дежурную часть полиции поступило сообщение от медиков районной больницы о том, что к ним доставили 44-летнего жителя Тернополя, который умер в реанимационном отделении.

Установлено, что накануне около часа ночи, между селами Колодно и Заруддя Збаражского района 19-летний житель областного центра - водитель автомобиля "Фольсваген Транспортер" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 21154", который был припаркован на проезжей части без включенных габаритов и за рулем которого находился 44-летний житель Тернополя.

После столкновения между участниками ДТП произошла драка. В результате 22-летний парень, который был пассажиром микроавтобуса, нанес телесные повреждения 44-летнему тернополянину. Последний был госпитализирован в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти его. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение, вызванное закрытой тупой травмой живота.

Мужчине сообщено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекшие смерть потерпевшего. Наказывается такое деяние лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

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