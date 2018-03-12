Парубій прокоментував ситуацію із затриманням Рубана

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Зброя, вилучена під час затримання керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, демонструє вразливість парламенту до подібного роду атак. Про це під час брифінгу заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"Ця зброя, яка була вилучена (під час затримання Рубана – ред.), демонструє, яким може бути вразливим український парламент до подібного роду атак… Ця загроза є дуже високого рівня. Звичайно, вкрай важливо збільшити заходи безпеки. Треба розуміти, що це був не один сценарій… Важлива безпека Верховної Ради і безпека урядового кварталу", - заявив А.Парубій.

Нагадаємо, захист керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана сьогодні направить до Апеляційного суду Києва апеляційну скаргу на його арешт.

9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї.

За даними СБУ, В.Рубан у змові з ватажками "ДНР" готував теракти в центрі Києва.

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