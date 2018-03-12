Парубий прокомментировал ситуацию с задержанием Рубана

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36139 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52087 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55632 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101567 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92257 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103618 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110636 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116979 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122483 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133873 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Парубий прокомментировал ситуацию с задержанием Рубана

Парубий прокомментировал ситуацию с задержанием Рубана

Киев  •  УНН

 • 8831 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Оружие, изъятое при задержании руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, демонстрирует уязвимость парламента к подобного рода атак. Об этом во время брифинга заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Это оружие, которое было изъято (при задержании Рубана - ред.), демонстрирует, каким может быть уязвимым украинский парламент к подобного рода атакам... Эта угроза очень высокого уровня. Конечно, очень важно увеличить меры безопасности. Надо понимать, что это был не один сценарий... Важна безопасность Верховной Рады и безопасность правительственного квартала", - заявил А.Парубий.

Напомним, защита руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана сегодня направит в Апелляционный суд Киева апелляционную жалобу на его арест.

9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия.

По данным СБУ, В.Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.

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