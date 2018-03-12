Парубий прокомментировал ситуацию с задержанием Рубана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Оружие, изъятое при задержании руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, демонстрирует уязвимость парламента к подобного рода атак. Об этом во время брифинга заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Это оружие, которое было изъято (при задержании Рубана - ред.), демонстрирует, каким может быть уязвимым украинский парламент к подобного рода атакам... Эта угроза очень высокого уровня. Конечно, очень важно увеличить меры безопасности. Надо понимать, что это был не один сценарий... Важна безопасность Верховной Рады и безопасность правительственного квартала", - заявил А.Парубий.
Напомним, защита руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана сегодня направит в Апелляционный суд Киева апелляционную жалобу на его арест.
9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия.
По данным СБУ, В.Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.