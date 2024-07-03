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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Партизани розвідали військовий госпіталь рф у ставрополі: росіянам бракує техніки для перевезення поранених

Київ • УНН

 • 13658 перегляди

Через брак військової техніки російські окупанти вивозять поранених солдатів з Донецької області на цивільних автобусах.

Партизани розвідали військовий госпіталь рф у ставрополі: росіянам бракує техніки для перевезення поранених

Під час розвідки одного з клінічних госпіталів в російському Ставрополі, партизани з'ясували, що росіяни перевозять поранених на цивільних автобусах. Про це пише УНН з посиланням на підпільний рух "АТЕШ".

Деталі

Агент "АТЕШ" виявив місце, куди масово звозять поранених військових рф з Донецької області.

(...) раніше їх возили на військових КАМАЗах, а через дефіцит техніки почали використовувати цивільні автобуси та маршрутки у супроводі військової поліції.

- розповіли партизани. 

Під час спостереження зафіксовано до 30 поранених військовослужбовців, яких привезли на рейсовому автобусі. Після прискореної реабілітації військовослужбовці повертаються на фронт.

Нагадаємо

російські окупанти цілеспрямовано розміщують військові об'єкти поблизу цивільних районів в окупованому Криму та на інших територіях України, щоб використовувати цивільне населення як живий щит.

В окупованому Криму 810 бригада морської піхоти підвищила рівень бойової готовності - партизани01.07.24, 18:05 • 23642 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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