Партизаны разведали военный госпиталь рф в ставрополе: россиянам не хватает техники для перевозки раненых

Во время разведки одного из клинических госпиталей в российском Ставрополе, партизаны выяснили, что россияне перевозят раненых на гражданских автобусах. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

Агент "АТЕШ" обнаружил место, куда массово свозят раненых военных рф из Донецкой области.

(...) раньше их возили на военных КАМАЗах, а из-за дефицита техники начали использовать гражданские автобусы и маршрутки в сопровождении военной полиции. - рассказали партизаны.

Во время наблюдения зафиксировано до 30 раненых военнослужащих, которых привезли на рейсовом автобусе. После ускоренной реабилитации военнослужащие возвращаются на фронт.

Напомним,

российские оккупанты целенаправленно размещают военные объекты вблизи гражданских районов в оккупированном Крыму и на других территориях Украины, чтобы использовать гражданское население как живой щит.

В оккупированном Крыму 810 бригада морской пехоты повысила уровень боевой готовности - партизаны