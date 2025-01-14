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Партнери не тиснуть на Україну щодо швидкого досягнення миру з росією - МЗС

Київ • УНН

 • 28439 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заперечив тиск партнерів на Україну щодо швидкого миру з рф. Партнери навпаки співпрацюють для досягнення справедливого та тривалого миру.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що партнери не тиснуть на Україну щодо швидкого заключення миру з росією, а навпаки співпрацюють, щоб досягти стійкого, всеохоплюючого та тривалого миру для України, передає УНН.

Ніякого тиску на нас немає. Дуже важливо не маніпулювати терміном миру. Ми говоримо про всеосяжний, стійкий, всеохоплюючий, тривалий мир для України. Це дуже важливо, це нерозділене розуміння справедливого миру, тому ніякого тиску на нас немає. Ми спільно з нашими союзниками працюємо над досягненням цієї мети. Ми навпаки обмінюємося думками, як посилити Україну на шляху до досягнення справедливого миру, тому що це стратегічний інтерес трансатлантичної спільноти, тому що це агресія не лише про Україну, а це атака на спільні цінності, на той трек життя, до якого звикли в Європі, і ми його захищаємо 

- сказав Сибіга на пресконференції, відповідаючи на питання, чи відчуває Україна тиск від партнерів, щоб досягти швидкої угоди з рф.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України під час візиту спецпредставника обраного президента США Кіта Келлога готове обговорити, як сторони можуть спільно працювати над тим, щоб досягнути справедливого сталого миру в Україні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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