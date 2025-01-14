Партнери не тиснуть на Україну щодо швидкого досягнення миру з росією - МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що партнери не тиснуть на Україну щодо швидкого заключення миру з росією, а навпаки співпрацюють, щоб досягти стійкого, всеохоплюючого та тривалого миру для України, передає УНН.

Ніякого тиску на нас немає. Дуже важливо не маніпулювати терміном миру. Ми говоримо про всеосяжний, стійкий, всеохоплюючий, тривалий мир для України. Це дуже важливо, це нерозділене розуміння справедливого миру, тому ніякого тиску на нас немає. Ми спільно з нашими союзниками працюємо над досягненням цієї мети. Ми навпаки обмінюємося думками, як посилити Україну на шляху до досягнення справедливого миру, тому що це стратегічний інтерес трансатлантичної спільноти, тому що це агресія не лише про Україну, а це атака на спільні цінності, на той трек життя, до якого звикли в Європі, і ми його захищаємо