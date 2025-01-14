Партнеры не давят на Украину относительно быстрого достижения мира с россией - МИД
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига отрицает давление партнеров на Украину относительно быстрого мира с рф. Партнеры наоборот сотрудничают для достижения справедливого и длительного мира.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что партнеры не давят на Украину относительно быстрого заключения мира с россией, а наоборот сотрудничают, чтобы достичь устойчивого, всеобъемлющего и длительного мира для Украины, передает УНН.
Никакого давления на нас нет. Очень важно не манипулировать термином мира. Мы говорим о всеобъемлющем, устойчивом, всеобъемлющем, длительном мире для Украины. Это очень важно, это неразделенное понимание справедливого мира, поэтому никакого давления на нас нет. Мы совместно с нашими союзниками работаем над достижением этой цели. Мы наоборот обмениваемся мнениями, как усилить Украину на пути к достижению справедливого мира, потому что это стратегический интерес трансатлантического сообщества, потому что это агрессия не только об Украине, а это атака на общие ценности, на тот трек жизни, к которому привыкли в Европе, и мы его защищаем
Напомним
Министерство иностранных дел Украины во время визита спецпредставителя избранного президента США Кита Келлога готово обсудить, как стороны могут совместно работать над тем, чтобы достичь справедливого устойчивого мира в Украине.