ВР схвалила заяву до президента Італії щодо апеляції у справі Марківа

Проект Постанови № 2717 спрямований на схвалення заяви Верховної Ради України у зв’язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці.

Так, відповідно до заяви, ВРУ з розчаруванням і глибокою стурбованістю сприйняла рішення суду міста Павія (регіон Ломбардія, Італійська Республіка) від 12 липня 2019 року стосовно громадянина України Віталія Марківа.

“(...) звертає увагу, що процес проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері, докази сторони обвинувачення базувалися на чутках та упередженнях, суд відхилив запит на проведення огляду місця події на горі Карачун (поданий захистом B. Марківа), а ймовірна причетність російської та проросійської сторони, присутніх там під час трагедії, не розслідувалась”, — йдеться у заяві.

Автори заяви вважають, що справа Віталія Марківа продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд та одного з ключових принципів кримінального процесу — презумпції невинуватості.

ВРУ відповідною заявою звертається до Президента Італійської Республіки спільно з Парламентом Республіки з проханням в рамках своїх повноважень забезпечити прозорість, об’єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно Віталія Марківа.

За словами авторів постанови, у тексті вироку італійського суду не міститься прямих доказів, що однозначно би вказували на причетність Віталія Марківа до вбивства. Доказова база сторони обвинувачення будується на припущеннях та маніпулятивній інтерпретації фактів.

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.

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До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокелле на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.



Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.



