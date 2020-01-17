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ВР одобрила заявление к президенту Италии относительно апелляции в деле Маркива

Киев • УНН

 • 15209 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла постановление о заявлении в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике. Соответствующее решение поддержали 323 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

ВР одобрила заявление к президенту Италии относительно апелляции в деле Маркива

Проект Постановления № 2717 направлен на одобрение заявления Верховной Рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике.

Так, согласно заявлению, ВРУ с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение суда города Павия (регион Ломбардия, Итальянская Республика) от 12 июля 2019 в отношении гражданина Украины Виталия Маркива.

"(...) обращает внимание, что процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой B.Маркива), а вероятная причастность российских и пророссийской стороны, присутствующих там во время трагедии, не расследовалось", - говорится в заявлении.

Авторы заявления считают, что дело Виталия Маркива продемонстрировала очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и одного из ключевых принципов уголовного процесса - презумпции невиновности.
ВРУ соответствующим заявлением обращается к Президенту Итальянской Республики совместно с Парламентом Республики с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Виталия Маркива.

По словам авторов постановления, в тексте приговора итальянского суда не содержится прямых доказательств, которые однозначно бы указывали на причастность Виталия Маркива к убийству. Доказательная база стороны обвинения строится на предположениях и манипулятивной интерпретации фактов.

Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардийця Виталия Маркива до 24 лет заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.

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До приговора нацгвардиець Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии до смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

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