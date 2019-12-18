Справа Марківа: присяжні побачили правду у повідомленнях "Російської весни"

"Присяжні написали в остаточній постанові, що соратники пана Марківа "були проінструктовані для дачі заздалегідь узгоджених відповідей" і що стаття "Російської весни" "містить деякі елементи, які, як передбачається, вказують на правду", - йдеться у статті.

Автор статті зазначає, що в справі Марківа використано безліч відеоматеріалів з логотипом Russia Today.

"Експерти кажуть, що включення двох відеороликів з Russia Today, а також повідомлення на веб-сайті "Російська весна", яке український уряд назвав неправдивим, поставило питання про те, в якому ступені підроблені новини, проникаючи в західні засоби масової інформації і вибори, тепер проникають в суди", - повідомляється у матеріалі.

Прокурори заявили, що не вважають репортажі Russia Today вирішальними факторами при винесенні вироку, і крім того, членам журі не дозволяється обговорювати аргументи, які переконали їх у винності пана Марківа.

Але поява у суді матеріалів, що містять пропаганду і дезінформацію, незалежно від їх переконливості, викликала тривогу у експертів і деяких політиків.

У листопаді український уряд, який був співвідповідачем у цій справі і, таким чином, ніс відповідальність за відшкодування економічного збитку, оскаржив це рішення. А в цьому місяці ліберальна партія "Велика Європа" стверджувала, що процес був зіпсований "чутками і забобонами", і направила запит до Європейського союзу з проханням направити спостерігачів на апеляційний судовий розгляд, який, як очікується, почнеться навесні.

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув'язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.

До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в'язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокелле на Донбасі. Так 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері - вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов'янська, окупованого тоді проросійськими силами.