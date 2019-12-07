Єврокомісію попросили направити спостерігачів на суд у справі Марківа

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Відомий італійський політик, колишній заступник міністра закордонних справ Італії, а нині секретар політичної партії "+Європа", Бенедтто Делла Ведова надіслав листа президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та європейському комісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу щодо "справи Марківа". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

У листі Делла Ведова перераховує суперечності та позбавлені глузду епізоди рішення суду Павії, винесеного після судового розгляду, який нічого не довів ні щодо відповідальності Марківа, ні щодо відповідальності українських військових, і був проголошений без жодного слідства на місці злочину.

"Виходячи з цього, секретар "+Європа" просить президента фон дер Ляєн та комісара Рейндерса забезпечити присутність спостерігачів від Європейської комісії в апеляційному процесі", - вказали у НГУ.

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Згодом суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківу.

До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії декілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Так, 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері - вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

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