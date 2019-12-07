Еврокомиссию попросили направить наблюдателей на суд по делу Маркива

В письме Делла Ведова перечисляет противоречия и лишенные смысла эпизоды решение суда Павии, вынесенного после судебного разбирательства, который ничего не доказал ни об ответственности Маркива, ни об ответственности украинских военных, и был оглашен без всякого следствия на месте преступления.

"Исходя из этого, секретарь "+Европа" просит президента фон дер Ляйен и комиссара Рейндерса обеспечить присутствие наблюдателей от Европейской комиссии в апелляционном процессе", - указали в НГУ.

Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркиву.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе. Так, 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.