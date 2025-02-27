Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку
Київ • УНН
Папа Франциск перебуває на лікуванні в римській лікарні Джемеллі, де його стан поступово покращується. Понтифік спростував інформацію про передсмертний стан та можливу відставку, проте його найближчий календар подій змінено.
Папа Римський Франциск повільно одужує. Він спростував інформацію про свій нібито передсмертний стан, відставку або конклав (вибори нового Папи). Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 88-річний Папа Франциск добре виспався вночі в римській лікарні Джемеллі, поснідав і вранці 27 лютого відновив терапію в доброму настрої. Результати інших медичних тестів очікуються пізніше.
У середу 26 лютого лікарі повідомили про подальші незначні поліпшення його клінічного стану. За їх словами, ниркова недостатність, виявлена в останні дні, відступила, аналізи крові показали невелике поліпшення, а комп'ютерна томографія грудної клітки показала, що його складна легенева інфекція набуває "нормального розвитку".
За даними АР, найближчий календар подій понтифіка змінено. Зокрема, Ватикан скасував аудієнцію, присвячену Святому Року, заплановану на суботу. Залишається невідомим, чи відвідає Франциск свою недільну полудневу молитву, яку пропускає вже третій тиждень поспіль. У довгостроковій перспективі - питання Попільної середи 5 березня та початок церковного Великого посту.
Нагадаємо
9 лютого Папа Римський Франциск не зміг завершити виголошення своєї недільної проповіді через проблеми з диханням.
14 лютого Папу Франциска госпіталізували до римської лікарні до римської лікарні Джемеллі, де він мав пройти необхідні діагностичні обстеження та продовжити лікування бронхіту.