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Папа Римский опроверг слухи о своем критическом состоянии и отставке

Киев  •  УНН

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Папа Франциск находится на лечении в римской больнице Джемелли, где его состояние постепенно улучшается. Понтифик опроверг информацию о предсмертном состоянии и возможной отставке, однако его ближайший календарь событий изменен.

Папа Римский Франциск медленно выздоравливает. Он опроверг информацию о своем якобы предсмертном состоянии, отставке или конклаве (выборы нового Папы). Об этом информирует Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

Отмечается, что 88-летний Папа Франциск хорошо выспался ночью в римской больнице Джемелли, позавтракал и утром 27 февраля возобновил терапию в хорошем настроении. Результаты других медицинских тестов ожидаются позже.

В среду 26 февраля врачи сообщили о дальнейших незначительных улучшениях его клинического состояния. По их словам, почечная недостаточность, выявленная в последние дни, отступила, анализы крови показали небольшое улучшение, а компьютерная томография грудной клетки показала, что его сложная легочная инфекция приобретает "нормальное развитие". 

По данным АР, ближайший календарь событий понтифика изменен. В частности, Ватикан отменил аудиенцию, посвященную Святому Году, запланированную на субботу. Остается неизвестным, посетит ли Франциск свою воскресную полуденную молитву, которую пропускает уже третью неделю подряд. В долгосрочной перспективе - вопрос Пепельной среды 5 марта и начало церковного Великого поста.

Напомним

9 февраля Папа Римский Франциск не смог завершить произнесение своей воскресной проповеди из-за проблем с дыханием.

14 февраля Папу Франциска госпитализировали в римскую больницу в римскую больницу Джемелли, где он должен был пройти необходимые диагностические обследования и продолжить лечение бронхита.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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