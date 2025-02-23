Папа Франциск провів "спокійну" ніч у лікарні – Ватикан

Папа Франциск, який перебуває на лікуванні через важку форму двосторонньої пневмонії, провів ніч у лікарні Джемеллі спокійно та зміг відпочити. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Про це в неділю поінформували у Ватикані, не розкриваючи додаткових деталей.

88-річний понтифік був госпіталізований 14 лютого після кількох днів важкого дихання, що зрештою призвело до діагностування запалення в обох легенях. Лікарі описують інфекцію як складну, спричинену одразу кількома мікроорганізмами.

У суботу Ватикан вперше визнав серйозність ситуації, повідомивши, що Папа потребував додаткової кисневої підтримки та переливання крові через низький рівень тромбоцитів, спричинений анемією.

Франциск, який очолює Католицьку церкву з 2013 року, вже мав проблеми з легенями в молодості – йому видалили частину одного з них через плеврит. У суботу ввечері у нього стався важкий респіраторний напад, схожий на астму, що потребував термінового введення кисню високого потоку.

Медики застерігають, що через похилий вік та загальну слабкість організму існує ризик ускладнень, зокрема поширення інфекції в кров, що може призвести до сепсису. Однак на цей момент стан понтифіка стабільний, а лікарі продовжують уважно стежити за його здоров’ям.

У Ватикані заявили, що Папа Франциск перебуває в критичному стані