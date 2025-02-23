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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122099 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182385 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138430 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117143 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107844 перегляди

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Папа Франциск провів "спокійну" ніч у лікарні – Ватикан

Папа Франциск провів "спокійну" ніч у лікарні – Ватикан

Київ • УНН

 • 26004 перегляди

Папа Франциск госпіталізований з важкою формою двосторонньої пневмонії та потребує кисневої підтримки. У понтифіка виявили анемію та низький рівень тромбоцитів, що вимагало переливання крові.

Папа Франциск, який перебуває на лікуванні через важку форму двосторонньої пневмонії, провів ніч у лікарні Джемеллі спокійно та зміг відпочити. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Про це в неділю поінформували у Ватикані, не розкриваючи додаткових деталей. 

88-річний понтифік був госпіталізований 14 лютого після кількох днів важкого дихання, що зрештою призвело до діагностування запалення в обох легенях. Лікарі описують інфекцію як складну, спричинену одразу кількома мікроорганізмами. 

У суботу Ватикан вперше визнав серйозність ситуації, повідомивши, що Папа потребував додаткової кисневої підтримки та переливання крові через низький рівень тромбоцитів, спричинений анемією. 

Франциск, який очолює Католицьку церкву з 2013 року, вже мав проблеми з легенями в молодості – йому видалили частину одного з них через плеврит. У суботу ввечері у нього стався важкий респіраторний напад, схожий на астму, що потребував термінового введення кисню високого потоку. 

Медики застерігають, що через похилий вік та загальну слабкість організму існує ризик ускладнень, зокрема поширення інфекції в кров, що може призвести до сепсису. Однак на цей момент стан понтифіка стабільний, а лікарі продовжують уважно стежити за його здоров’ям.

У Ватикані заявили, що Папа Франциск перебуває в критичному стані22.02.25, 21:01 • 43479 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
papa-frantsyskПапа Франциск
vatykanВатикан

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