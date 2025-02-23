Папа Франциск провел «спокойную» ночь в больнице - Ватикан
Киев • УНН
Папа Франциск госпитализирован с тяжелой формой двусторонней пневмонии и нуждается в кислородной поддержке. У понтифика обнаружили анемию и низкий уровень тромбоцитов, что потребовало переливания крови.
Папа Франциск, который находится на лечении из-за тяжелой формы двусторонней пневмонии, провел ночь в больнице Джемелли спокойно и смог отдохнуть. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Об этом в воскресенье проинформировали в Ватикане, не раскрывая дополнительных деталей.
88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля после нескольких дней тяжелого дыхания, что в конце концов привело к диагностированию воспаления в обоих легких. Врачи описывают инфекцию как сложную, вызванную сразу несколькими микроорганизмами.
В субботу Ватикан впервые признал серьезность ситуации, сообщив, что Папа нуждался в дополнительной кислородной поддержке и переливании крови из-за низкого уровня тромбоцитов, вызванного анемией.
Франциск, возглавляющий Католическую церковь с 2013 года, уже имел проблемы с легкими в молодости - ему удалили часть одного из них из-за плеврита. В субботу вечером у него случился тяжелый респираторный приступ, похожий на астму, потребовавший срочного введения кислорода высокого потока.
Медики предостерегают, что из-за преклонного возраста и общей слабости организма существует риск осложнений, в частности распространения инфекции в кровь, что может привести к сепсису. Однако на данный момент состояние понтифика стабильное, а врачи продолжают внимательно следить за его здоровьем.
В Ватикане заявили, что Папа Франциск находится в критическом состоянии22.02.25, 21:01 • 37999 просмотров