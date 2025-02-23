Папа Франциск провел «спокойную» ночь в больнице - Ватикан

ukenru
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
22 февраля, 15:39 • 118604 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 144835 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 158552 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 146003 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 144873 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 138109 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 129972 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 114176 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 159203 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 106948 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака россиян по центру Киева: городские власти обновили информацию о падении обломков БпЛА

Атака россиян по центру Киева: городские власти обновили информацию о падении обломков БпЛА

22 февраля, 23:02 • 79397 просмотра
Тысячи протестующих в Лондоне вышли в поддержку Украины: фотоподробности

Тысячи протестующих в Лондоне вышли в поддержку Украины: фотоподробности

22 февраля, 23:44 • 47706 просмотра
россияне заявляют об уничтожении 12 украинских дронов над Крымом и приграничьем

россияне заявляют об уничтожении 12 украинских дронов над Крымом и приграничьем

23 февраля, 00:57 • 64122 просмотра
Тысячи венгерских судей вышли на протест в Будапеште: что их возмутило

Тысячи венгерских судей вышли на протест в Будапеште: что их возмутило

23 февраля, 02:07 • 55754 просмотра
российские оккупанты получили особые приказы на 23-24 февраля - АТЕШ

российские оккупанты получили особые приказы на 23-24 февраля - АТЕШ

23 февраля, 02:22 • 56843 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 144833 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 158549 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 139096 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 162049 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 159201 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 118603 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 114689 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 126056 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 164821 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 138252 просмотра
Актуальное
Папа Франциск провел «спокойную» ночь в больнице - Ватикан

Папа Франциск провел «спокойную» ночь в больнице - Ватикан

Киев  •  УНН

 • 3718 просмотра

Read in English

Папа Франциск госпитализирован с тяжелой формой двусторонней пневмонии и нуждается в кислородной поддержке. У понтифика обнаружили анемию и низкий уровень тромбоцитов, что потребовало переливания крови.

Папа Франциск, который находится на лечении из-за тяжелой формы двусторонней пневмонии, провел ночь в больнице Джемелли спокойно и смог отдохнуть. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Об этом в воскресенье проинформировали в Ватикане, не раскрывая дополнительных деталей.  

88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля после нескольких дней тяжелого дыхания, что в конце концов привело к диагностированию воспаления в обоих легких. Врачи описывают инфекцию как сложную, вызванную сразу несколькими микроорганизмами. 

В субботу Ватикан впервые признал серьезность ситуации, сообщив, что Папа нуждался в дополнительной кислородной поддержке и переливании крови из-за низкого уровня тромбоцитов, вызванного анемией. 

Франциск, возглавляющий Католическую церковь с 2013 года, уже имел проблемы с легкими в молодости - ему удалили часть одного из них из-за плеврита. В субботу вечером у него случился тяжелый респираторный приступ, похожий на астму, потребовавший срочного введения кислорода высокого потока. 

Медики предостерегают, что из-за преклонного возраста и общей слабости организма существует риск осложнений, в частности распространения инфекции в кровь, что может привести к сепсису. Однако на данный момент состояние понтифика стабильное, а врачи продолжают внимательно следить за его здоровьем.

В Ватикане заявили, что Папа Франциск находится в критическом состоянии22.02.25, 21:01 • 37999 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
papa-frantsiskПапа Франциск
vatikanВатикан

Обратиться по вопросам размещения рекламы