Пандемія: в Росії на COVID-19 захворіло вже понад 777 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Росії виявлено вже 777 тисяч 486 осіб, які захворіли на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Стопкоронавірус.рф".
"За останню добу в Росії виявлено 5 940 хворих на нову коронавірусну інфекцію (COVID-19 - ред.) у 85 регіонах, з них 1 556 випадків (26,2%) - активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 777 тис. 486 хворих в 85 регіонах", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що за добу зафіксовано 85 летальних випадків.
"За весь період в Росії від коронавірусу померли 12 427 осіб", - уточнюється в повідомленні.
Повідомляється, що найбільше випадків за добу виявлено в Москві - 578, на другому місці Ханти-Мансійський автономний округ - 236, а на третьому Свердловська область - 234 випадки.
Нагадаємо, ВООЗ зафіксувала 166 тис. нових випадків COVID-19 в світі за добу.