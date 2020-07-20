Пандемия: в России COVID-19 заболело уже более 777 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В России выявлено уже 777 тысяч 486 человек, заболевших COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал "Стопкоронавирус.рф".
"За последние сутки в России выявлено 5940 больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19 - ред.) в 85 регионах, из них 1556 случаев (26,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 777 тыс. 486 больных в 85 регионах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что за сутки зафиксировано 85 летальных случаев.
"За весь период в России от коронавируса умерли 12 427 человек", - уточняется в сообщении.
Сообщается, что больше всего случаев за сутки обнаружено в Москве - 578, на втором месте Ханты-Мансийский автономный округ - 236, а на третьем Свердловская область - 234 случая.
Напомним, ВОЗ зафиксировала 166 тыс. новых случаев COVID-19 в мире в сутки.