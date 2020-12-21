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Пандемія: британський експерт прогнозує, що новий мутований коронавірус стане домінуючим у світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Новий мутований коронавірус у Великій Британії ймовірно стане домінуючим у світі штамом COVID-19. Таку думку висловив професор медицини епідемій університету Ліверпуля і член Наукової консультативної групи з надзвичайних ситуацій (SAGE) Великої Британії Калум Семпл, передає УНН з посиланням на Guardian.

Пандемія: британський експерт прогнозує, що новий мутований коронавірус стане домінуючим у світі

"Я підозрюю, що так і буде, або штами, як цей (стане домінуючим). Оскільки вірус має еволюційну перевагу в тому, що він передається швидше, він буде перевершувати всі інші штами, і тому він, природно, буде це робити. У міру того, як в суспільстві все більше поширюється імунітет, почнеться більший тиск на вірус і з більшою ймовірністю ви побачите інші "пагони" інших різновидів. Це не дивно, ми з таким явищем з грипом маємо справу з року в рік", - вказав експерт в ефірі одного із телеканалів.

Він нагадав, що вакцина від грипу, як правило, - для трьох або чотирьох різновидів вірусу грипу, "і ми просто вибираємо на основі припущень на кожен сезон" ту, що необхідна.

Нагадаємо, у Великій Британії виявлений новий варіант коронавірусу — за попередніми даними, він на 70% більш заразний, але не більш небезпечний, повідомив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон на екстреному брифінгу в ніч на неділю.

Про виявлення нового штаму коронавірусу повідомили у Данії, Нідерландах, Австралії, Італії та схожого на цей - у ПАР.

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