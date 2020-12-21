Пандемия: британский эксперт прогнозирует, что новый мутировавший коронавирус станет доминирующим в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Новый мутировавший коронавирус в Великобритании вероятно станет доминирующим в мире штаммом COVID-19. Такое мнение высказал профессор медицины эпидемий Ливерпульского университета и член Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Великобритании Калум Семпл, передает УНН со ссылкой на Guardian.
"Я подозреваю, что так и будет, или штаммы, как этот (станет доминирующим). Поскольку вирус имеет эволюционное преимущество в том, что он передается быстрее, он будет превосходить все другие штаммы, и поэтому он, естественно, будет это делать. По мере того, как в сообществе все шире распространяется иммунитет, вы начнете ощущать большее давление на вирус и с большей вероятностью увидите другие "побеги" других разновидностей. Это неудивительно, мы с таким с гриппом имеем дело из года в год", - указал эксперт в эфире одного изтелеканалов.
Он напомнил, что вакцина от гриппа, как правило, - для трех или четырех разновидностей вируса гриппа, "и мы просто выбираем на основе предположений на каждый сезон".
Напомним, в Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса - по предварительным данным, он на 70% более заразен, но не более опасен, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон на экстренном брифинге в ночь на воскресенье.
Об обнаружении нового штамма коронавируса сообщили в Дании, Нидерландах, Австралии, Италии и похожего на этот - в ЮАР.